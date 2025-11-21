США разрешили операции с российскими банками по проекту АЭС «Пакш-2»

Министерство финансов США выдало разрешение на проведение операций с рядом российских банков в рамках проекта по расширению венгерской атомной электростанции «Пакш-2». Соответствующая информация опубликована на сайте Минфина.
В список кредитно-финансовых учреждений, на которые распространяется это разрешение, вошли Газпромбанк, ВЭБ.РФ, банк «Открытие», ВТБ, Альфа-Банк и другие.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Соединенные Штаты полностью сняли санкции с проекта строительства атомной электростанции «Пакш-2».