США разрешили операции с российскими банками по проекту АЭС «Пакш-2»

В список кредитно-финансовых учреждений, на которые распространяется это разрешение, вошли Газпромбанк, ВЭБ.РФ, банк «Открытие», ВТБ, Альфа-Банк и другие.

Источник: Аргументы и факты

Министерство финансов США выдало разрешение на проведение операций с рядом российских банков в рамках проекта по расширению венгерской атомной электростанции «Пакш-2». Соответствующая информация опубликована на сайте Минфина.

В список кредитно-финансовых учреждений, на которые распространяется это разрешение, вошли Газпромбанк, ВЭБ.РФ, банк «Открытие», ВТБ, Альфа-Банк и другие.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Соединенные Штаты полностью сняли санкции с проекта строительства атомной электростанции «Пакш-2».

