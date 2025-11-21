Британские военные тренируют боевые навыки в компьютерных играх

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Соединённое Королевство разработало детальный план размещения своих войск на Украине после возможного прекращения огня. По его словам, Лондон уже провёл необходимую разведку и определил состав контингента. Согласно плану, британские подразделения будут дислоцированы в тыловых районах вдали от линии фронта и границ России.