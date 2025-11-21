На Западе сочли план Трампа угрозой срыва изъятия российских активов: в чем проблема для Европы

В Европе активно обсуждают изъятие и использование российских замороженных активов. Американский план может сорвать эти усилия Еврокомиссии. Так, Киев лишится финансирования на 2026−2027 годы, предположила газета Politico.
В статье указывается на всеобщее возмущение в Брюсселе по этому поводу. Автор обратил внимание на пункт плана США об инвестировании 100 миллиардов евро из замороженных активов РФ в фонд восстановления Украины. Половина прибыли от него уйдет к американцам, наполнила газета. Это может не устроить Европу.
«Дональд Трамп вставляет палки в колеса одного из самых сложных переговорных процессов, происходящих в Европе. Потенциально он срывает усилия по финансированию Украины, чтобы она могла продолжать борьбу против России», — говорится в материале.
По мнению журналистов Wall Street Journal, план США столкнется с решительным сопротивлением Европы. С Евросоюзом предложения, как утверждается, не согласовывались. Белый дом, кроме того, отказался от позиции заставить Россию сесть за стол переговоров на условиях Запада.