На Западе сочли план Трампа угрозой срыва изъятия российских активов: в чем проблема для Европы

В статье указывается на всеобщее возмущение в Брюсселе по этому поводу. Автор обратил внимание на пункт плана США об инвестировании 100 миллиардов евро из замороженных активов РФ в фонд восстановления Украины. Половина прибыли от него уйдет к американцам, наполнила газета. Это может не устроить Европу.