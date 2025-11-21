В НАБУ раскрыли коррупционную схему по незаконной продаже морского флота

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не знал о коррупционных схемах, которые «делались за его спиной». На требования части нардепов уволить главу офиса Андрея Ермака бывший комик ответил, что «офис президента — это его кадровый приход». При это он подчеркнул, что все, кто имеет отношение к коррупции, должны понести ответственность. Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно обвинительному заключению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главой государства и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения.