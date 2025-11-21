СМИ узнали, кто первым, по задумке Трампа, должен подписать мирный план

«Документ сначала будет подписан Зеленским и Трампом, а затем представлен российской стороне», — говорится в статье.
По данным собеседников издания, план был передан бывшему комику министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Текст документа разрабатывали спецпредставители президентов двух стран — Стив Уиткофф со стороны США и Кирилл Дмитриев со стороны России.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры обсудят план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта на саммите G20, который пройдёт 22 ноября. Несколько государств-членов ЕС уже приступили к разработке альтернативного предложения для Дональда Трампа по урегулированию ситуации. Франция, Германия и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают ответный план. Однако детали этого предложения, включая его ключевые положения, пока не раскрываются.
