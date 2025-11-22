FT узнала об угрозе для «репарационного кредита» Киеву из-за плана Трампа

Президент России Владимир Путин говорил, что план Трампа может быть положен в основу урегулирования. Он пояснил, что российская сторона получила документ, но предметно он не обсуждался, поскольку Вашингтон не заручился согласием Киева на него. По словам главы государства, Украина и Европа до сих пор «мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя».