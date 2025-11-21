В Великобритании министра обороны уличили в неуплате налогов: вот за что он не заплатил

Главу британского Министерства обороны Джона Хили уличили в уклонении от уплаты налогов. Об этом информирует издание The Daily Telegraph.
Сообщается, что министр не выплатил налог за свой второй дом. Задолженность составила почти 1,5 тыс. фунтов, что эквивалентно $2 тыс.
Сам Хили заявил, что произошла «административная ошибка», которую допустил муниципальный совет Вестминстера. После того, как издание провело расследование налоговых долгов главы Минобороны, представители министра информировали, что он выплатил недостающую сумму.
Ранее Анджела Рэйнер, заместитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления, покинула свой пост из-за скандала с неуплатой налогов. Чиновница также не заплатила налоговую надбавку за второе жильё.
Тем временем стало известно, что популярный белорусский и российский блогер Влад А4 (настоящее имя — Владислав Бумага) оказался крупным должником по налогам перед Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ, его долг превышает два миллиона рублей.