Guardian: генералы США посетят Москву для обсуждения плана по Украине

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Британская газета Guardian со ссылкой на американские источники утверждает, что группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения плана США по украинскому урегулированию.

Источник: © РИА Новости

«Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить “мирный план”, — говорится в публикации.

В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

