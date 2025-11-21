Дмитриев сообщил, что мирный план Трампа призван спасти Украину

Напомним, что президент России Владимир Путин, выступая на заседании с Совбезом, заявил, что получил мирный план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов. Глава государства отметил, что этот документ может стать основой для мирного урегулирования конфликта. Как отметил российский лидер, США «предметно» документ с российской стороной ещё не обсуждали.