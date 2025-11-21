Экс-президент США Клинтон и его жена могут быть причастны к делу Эпштейна, от них требуют дать показания

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруги Хиллари Клинтон, ранее занимавшая должность госсекретаря, должны явиться в конгресс для дачи показаний по скандальному делу финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна. Об этом написал в социальной сети Х председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер.
«Учитывая их связи с Эпштейном, уклонение от явки в конгресс будет расценено как нарушение повесток и может повлечь процедуру признания в неуважении к конгрессу», — подчеркнул Комер.
Сообщается, что Клинтон должен явиться в конгресс для дачи показаний 17 декабря, а его супруга Хиллари — 18 декабря.
Ранее сообщалось, что чета Клинтонов должна была дать показания по делу Эпштейна в октябре. Кроме того, в списках значились несколько экс-директоров ФБР и генпрокуроров страны.
Напомним, Клинтон, имевший сексуальный скандал со стажеркой Моникой Левински на посту президента США, пожелал позже обвиненному в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Эпштейну сохранить «детское любопытство». Такую запись нашли в одном из поздравительных альбомов Эпштейна, причём поздравление от Клинтона находилось в разделе «Друзья».
Также сообщалось, что в особняке Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях.