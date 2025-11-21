Экс-президент США Клинтон и его жена могут быть причастны к делу Эпштейна, от них требуют дать показания

Узнать больше по теме

Билл Клинтон: биография, семья и карьера 42-го президента США

Этот 42-й по счету президент США занимал пост главы государства в период с 1993 по 2001 год. В годы его руководства наблюдался экономический рост, снижение уровня безработицы и профицит бюджета. Билл Клинтон также участвовал в международных переговорах, включая урегулирование конфликта на Балканах: собрали главное из его биографии.