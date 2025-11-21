Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-президент США Клинтон и его жена могут быть причастны к делу Эпштейна, от них требуют дать показания

Чету Клинтонов вызвали в конгресс США для дачи показаний по делу Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруги Хиллари Клинтон, ранее занимавшая должность госсекретаря, должны явиться в конгресс для дачи показаний по скандальному делу финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна. Об этом написал в социальной сети Х председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер.

«Учитывая их связи с Эпштейном, уклонение от явки в конгресс будет расценено как нарушение повесток и может повлечь процедуру признания в неуважении к конгрессу», — подчеркнул Комер.

Сообщается, что Клинтон должен явиться в конгресс для дачи показаний 17 декабря, а его супруга Хиллари — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что чета Клинтонов должна была дать показания по делу Эпштейна в октябре. Кроме того, в списках значились несколько экс-директоров ФБР и генпрокуроров страны.

Напомним, Клинтон, имевший сексуальный скандал со стажеркой Моникой Левински на посту президента США, пожелал позже обвиненному в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Эпштейну сохранить «детское любопытство». Такую запись нашли в одном из поздравительных альбомов Эпштейна, причём поздравление от Клинтона находилось в разделе «Друзья».

Также сообщалось, что в особняке Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях.

Узнать больше по теме
Билл Клинтон: биография, семья и карьера 42-го президента США
Этот 42-й по счету президент США занимал пост главы государства в период с 1993 по 2001 год. В годы его руководства наблюдался экономический рост, снижение уровня безработицы и профицит бюджета. Билл Клинтон также участвовал в международных переговорах, включая урегулирование конфликта на Балканах: собрали главное из его биографии.
Читать дальше