Bild: Мерц и Трамп обсудили по телефону мирный план США по Украине

Германский канцлер Фридрих Мерц стал первым среди лидеров стран Евросоюза, кто провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bild со ссылкой на представителя правительства Штефана Корнелиуса. Основной темой беседы стал обновлённый американский план по урегулированию ситуации на Украине.
По данным издания, разговор продолжался около пятнадцати минут и прошёл в рабочей и доверительной атмосфере. Стороны рассмотрели ключевые положения документа, включающего 28 пунктов, и предварительно согласовали дальнейшие действия, которые теперь предстоит отработать на уровне советников.
После обсуждения Мерц намерен ознакомить европейских партнёров с содержанием предложений Вашингтона. Ожидается, что и сам план, и состоявшийся диалог станут отдельной темой на предстоящем саммите G20 в Южной Африке.
Агентство Reuters ранее сообщило, что Украина и страны Европы готовят встречное предложение на мирный план США.