Путин допустил, что план Трампа может быть положен в основу урегулирования

Президент России Владимир Путин сообщил, что новый план США по Украине обсуждался еще до саммита в Анкоридже, однако переговоры были поставлены на паузу из-за отказа Украины. Москва уже получила текст документа, но пока не обсуждала его с Вашингтоном из-за позиции Киева и европейских стран, которые, судя по всему, до сих пор мечтают нанести РФ стратегическое поражение. Путин отметил, что Россия готова завершить конфликт мирным путем, но, если Украина и Европа откажутся, Москву такой исход также устраивает, поскольку это ведет к достижению целей СВО в ходе вооруженной борьбы.