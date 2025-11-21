Конгресс США может помешать возобновлению ядерных испытаний, лишив правительство финансирования

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс США может воспрепятствовать возобновлению ядерных испытаний, лишив правительство финансирования, заявила конгрессвумен-демократ Дина Титус, отвечая на вопрос РИА Новости.
«Если мы сможем прекратить финансирование, то у нас появится возможность остановить любое возобновление испытаний», — ответила она на вопрос агентства о возможностях Конгресса воспрепятствовать возобновлению ядерных испытаний.
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне «Новая Земля». Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Россия и Китай в настоящее время не занимаются испытанием ядерного оружия, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.