Новости СВО. Штурм Северска, флаг над Радостным, ВСУ в котле под Красноармейском, Зеленский в панике перед мирным планом, 22 ноября

— Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом нас это устраивает, поскольку ведёт к достижению целей СВО вооружённым путём, в ходе вооружённой борьбы, — отметил глава государства.