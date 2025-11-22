Челябинский губернатор Текслер откровенно высказался о памятниках Сталину

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков обратился к генпрокурору и губернатору с просьбой помочь восстановить памятник Ленину в Миассе, который был снят с постамента в декабре 2021 года для реставрации. Активисты «Гражданского патруля» выступили с предложением не возвращать памятник на прежнее место, а отправить его в музей. Коммунисты, в свою очередь, призвали власти Миасса не уничтожать память великому прошлому и нашли экспертов, которые проведут экспертизу. Однако до сих пор вопрос не нашел решения.