Трамп заявил, что Зеленскому придётся одобрить мирный план США

Ранее СМИ узнали, кто первым, по задумке Трампа, должен подписать мирный план. Проект по урегулированию украинского конфликта должны будут подписать Дональд Трамп и Владимир Зеленский, после чего текст будет официально отправлен российской стороне. План был передан бывшему комику министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Текст документа разрабатывали спецпредставители президентов двух стран — Стив Уиткофф со стороны США и Кирилл Дмитриев со стороны России. По словам президента США, следующий четверг, 27 ноября, является подходящим дедлайном для мирного плана по Украине.