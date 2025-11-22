Трамп: Зеленскому придется принять мирный план США

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что обсудил план с американской стороной, а также с лидерами Германии, Франции и Великобритании. В обращении к нации он заявил, что всю следующую неделю будет работать над соглашением с США и Россией. Позднее канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил мирный план из 28 пунктов с Дональдом Трампом. О содержании разговора он пообещал проинформировать других европейских лидеров.