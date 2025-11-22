Ричмонд
Не менее 10 человек стали жертвами схода оползня в Индонезии, 18 пропали без вести

По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями страны (BNPB), после нескольких дней проливных дождей в деревне Панданарум одноименного округа сошел оползень, ставший причиной многочисленных жертв среди населения.

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 человек погибли, еще 18 пропали без вести в результате оползня, обрушившегося на жилой район в индонезийской провинции Центральная Ява. Об этом передает Синьхуа.

Общее число подтвержденных погибших достигло 10, сообщил представитель BNPB Абдул Мухари. -0-