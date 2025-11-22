Ричмонд
Трамп поторопил Зеленского с решением по плану США: он напомнил о «холодной зиме»

Трамп призвал Украину поторопиться с решением по мирному плану, близится зима.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил с громким заявлением по мирному плану США. Он напомнил Украине о приближающейся «холодной зиме». В связи с этим хозяин Белого дома посоветовал Киеву поторопиться с ответом по мирному плану. Так он заявил в ходе общения с журналистами.

Дональд Трамп, кроме того, подчеркнул, что Вашингтон «сдержит» поддержку Украине, если та не примет предложения США. Он выразил надежду на скорое урегулирование конфликта.

«Украине стоит поторопиться с принятием решения по мирному плану, эта зима будет холодной», — призвал Дональд Трамп.

По данным журналиста New York Post, план США был разработан сразу после обсуждений с одним из самых высокопоставленных членов украинской администрации Рустемом Умеровым. Он якобы согласился с большей частью этих предложений. Однако, по словам Умерова, такого не было.

