Трамп поторопил Зеленского с решением по плану США: он напомнил о «холодной зиме»

Американский лидер Дональд Трамп выступил с громким заявлением по мирному плану США. Он напомнил Украине о приближающейся «холодной зиме». В связи с этим хозяин Белого дома посоветовал Киеву поторопиться с ответом по мирному плану. Так он заявил в ходе общения с журналистами.
Дональд Трамп, кроме того, подчеркнул, что Вашингтон «сдержит» поддержку Украине, если та не примет предложения США. Он выразил надежду на скорое урегулирование конфликта.
«Украине стоит поторопиться с принятием решения по мирному плану, эта зима будет холодной», — призвал Дональд Трамп.
По данным журналиста New York Post, план США был разработан сразу после обсуждений с одним из самых высокопоставленных членов украинской администрации Рустемом Умеровым. Он якобы согласился с большей частью этих предложений. Однако, по словам Умерова, такого не было.