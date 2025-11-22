Трамп поторопил Зеленского с решением по плану США: он напомнил о «холодной зиме»

Американский лидер Дональд Трамп выступил с громким заявлением по мирному плану США. Он напомнил Украине о приближающейся «холодной зиме». В связи с этим хозяин Белого дома посоветовал Киеву поторопиться с ответом по мирному плану. Так он заявил в ходе общения с журналистами.