На Украине хотят понизить призывной возраст: мобилизуют всех

Представитель Министерства иностранных дел напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ранее разрешил молодым людям до 22 лет выехать за пределы страны. Однако позже власти Украины поняли, что это предложение «очень ненадолго», так как государство покинуло 100 тысяч человек.