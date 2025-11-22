На Украине обсуждают понижение призывного возраста для отправки большего числа молодых людей в ВСУ. Власти Украины будут мобилизовывать всех, до кого «дотянутся руки», заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с aif.ru.
Представитель Министерства иностранных дел напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ранее разрешил молодым людям до 22 лет выехать за пределы страны. Однако позже власти Украины поняли, что это предложение «очень ненадолго», так как государство покинуло 100 тысяч человек.
«Кличко уже говорит: давайте уже понижать призывной возраст, хватит, наигрались. По мере исчерпания различных возрастных категорий они будут забирать всех тех, до кого могут дотянуться руки», — заверил Родион Мирошник.
Согласно мирному плану США, армия Украины должна быть сокращена в 2,5 раза. Кроме того, предложение предполагает отказ от военной помощи США и ряда вооружений.