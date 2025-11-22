Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию в Украине

«Мы считаем, что у нас есть способ добиться мира, ему придется его одобрить», — заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. На уточняющий вопрос о том, прекратят ли США поддержку Украины, если Зеленский не одобрит предложенный Вашингтоном план, Трамп заявил, что «рано или поздно ему придется что-то принять». По мнению американского лидера, Киеву «следовало действовать быстрее».