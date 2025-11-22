Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на Харьковском направлении, в районе Купянска, целые подразделения Вооружённых сил Украины демонстрируют готовность сдаться в плен. По его словам, украинские военнослужащие осознают неизбежность дальнейшего продвижения Армии России для освобождения населённых пунктов на левом берегу реки Оскол. Это понимание и формирует соответствующие настроения в рядах ВСУ.