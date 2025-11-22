Блогер Лебедев выступил против частичного открытия границы с Финляндией

Ранее Артемий Лебедев высказал неординарное мнение о возможности сна в рабочее время, ответив на вопрос подписчика в выпуске шоу «Ответошная» в социальной сети «ВКонтакте». Поводом для обсуждения стало обращение мужчины по имени Дмитрий, который признался, что иногда засыпает на один-два часа во время удалённой работы. Лебедев заявил, что продолжительность сна в течение дня не должна влиять на рабочий процесс при условии качественного и своевременного выполнения всех договорённостей. По его словам, работодателю следует оценивать исключительно результаты труда, а не количество часов, затраченных на их достижение.