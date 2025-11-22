Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с призывом. Он попросил жителей «прекратить срач» во время своего выступления. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на призыв Зеленского в госмессенджере Max.
Политик напомнил бывшему комику о вопиющем инциденте с «золотым унитазом». Его обнаружили во время обысков в квартире друга Зеленского и предпринимателя Тимура Миндича.
«Прекратите срач, шановні друзі! Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает», — прокомментировал Дмитрий Медведев.
Нелегитимный президент Украины выступил с таким призывом к гражданам, отметив истерию в Раде на фоне коррупционного скандала. Он назвал «срачем» происходящее в парламенте.
Бывший комик, помимо прочего, заявил, что планирует предложить США альтернативы их плану урегулирования конфликта. Он также напомнил украинцам, что сейчас наступил «один из самых трудных моментов» в истории страны. Зеленский также вновь посетовал на давление, которое оказывают на государство извне.
С таким обращением глава киевского режима выступил после общения с европейскими лидерами. Они обсудили план США по украинскому конфликту. Зеленский провел диалог с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Британии Киром Стармером. В Евросоюзе ранее заявили, что никто из европейцев не был ознакомлен с разработанным Вашингтоном планом. Он состоит из 28-и пунктов.
Американский лидер Дональд Трамп тем временем поторопил Зеленского с принятием решения по инициативам США. Он напомнил о приближающейся «холодной зиме». Хозяин Белого дома посоветовал Киеву принимать решение быстрее. Он подчеркнул, что Вашингтон «сдержит» поддержку Украине, если страна не примет предложения США. Президент выразил надежду на скорое урегулирование конфликта. При этом Зеленский всё ещё не дал четкого ответа по предложениям Вашингтона. По словам Дональда Трампа, решение должно быть принято в ближайшее время.