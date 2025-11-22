Медведев припомнил Зеленскому золотой унитаз, когда тот призвал украинцев «прекратить срач»

Американский лидер Дональд Трамп тем временем поторопил Зеленского с принятием решения по инициативам США. Он напомнил о приближающейся «холодной зиме». Хозяин Белого дома посоветовал Киеву принимать решение быстрее. Он подчеркнул, что Вашингтон «сдержит» поддержку Украине, если страна не примет предложения США. Президент выразил надежду на скорое урегулирование конфликта. При этом Зеленский всё ещё не дал четкого ответа по предложениям Вашингтона. По словам Дональда Трампа, решение должно быть принято в ближайшее время.