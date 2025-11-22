Трамп: Зеленскому придётся полюбить план США или продолжить боевые действия

Напомним, Дональд Трамп считает, что Владимиру Зеленскому придётся одобрить предложенный США план урегулирования конфликта на Украине. На вопрос о возможном прекращении помощи в случае отказа бывшего комика от американского плана, республиканец ответил уклончиво, заявив, что главарю киевского режима «рано или поздно придётся что-то принять». Хозяин Белого дома также добавил, что Киеву «следовало действовать быстрее».