Reuters: Париж и Берлин давят на промышленников ради истребителя

Франция и Германия усилили давление на компании оборонной отрасли, добиваясь прогресса в разработке совместного истребителя Future Combat Air System (FCAS).
По данным агентства, власти двух стран ожидают, что промышленники найдут выход из затянувшегося кризиса в проекте.
Источники отмечают, что Берлин и Париж хотят получить конкретное решение по проблемным вопросам программы уже к середине декабря. Отсутствие согласованности между участниками проекта давно тормозит разработку, что вызывает обеспокоенность у правительств обеих стран.
Ранее сообщалось, что из-за затянувшихся разногласий сотрудничество по FCAS может быть пересмотрено. В качестве альтернативы рассматривается вариант сокращения совместных инициатив до разработки единой облачной платформы для управления вооруженными силами, оставив амбиции по созданию нового истребителя в стороне.
Владимир Зеленский ранее сообщил о подписанном Парижем и Киевом соглашении о поставках украинской армии 100 французских истребителей Rafale, ракет к ним и систем ПВО SAMP/T.