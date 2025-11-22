Трамп предупредил, что Украину ожидает холодная зима

По словам хозяина Белого дома, киевский режим будет вынужден согласиться с американским планом по прекращению конфликта, а сделку нужно было заключить уже давно. Трамп добавил, что в настоящее время ведутся различные переговоры о предложениях Соединённых Штатов, однако не уточнил, с кем именно.