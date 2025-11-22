Отношения Зеленского и Ермака перешли на новый уровень: политики отписались друг от друга в соцсети

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский отписался от главы офиса Андрея Ермака в соцсети. Тот пошел на такой же шаг. Они отписались друг от друга в Instagram*. Об этом рассказал в Telegram-канале журналист и телеведущий Владимир Соловьев.