Отношения Зеленского и Ермака перешли на новый уровень: политики отписались друг от друга в соцсети

Зеленский и Ермак отписались друг от друга в соцсети.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский отписался от главы офиса Андрея Ермака в соцсети. Тот пошел на такой же шаг. Они отписались друг от друга в Instagram*. Об этом рассказал в Telegram-канале журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Он описал следующие шаги Зеленского и Ермака. Журналист сравнил отношения политиков с подростковыми.

«Дальше ждем удаление переписок у обоих, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в три часа ночи», — написал Владимир Соловьев.

Зеленский также призвал граждан «прекратить срач» во время своего выступления. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией напомнил бывшему комику о вопиющем инциденте с «золотым унитазом».

*- соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.

