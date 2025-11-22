Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский отписался от главы офиса Андрея Ермака в соцсети. Тот пошел на такой же шаг. Они отписались друг от друга в Instagram*. Об этом рассказал в Telegram-канале журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Он описал следующие шаги Зеленского и Ермака. Журналист сравнил отношения политиков с подростковыми.
«Дальше ждем удаление переписок у обоих, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в три часа ночи», — написал Владимир Соловьев.
Зеленский также призвал граждан «прекратить срач» во время своего выступления. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией напомнил бывшему комику о вопиющем инциденте с «золотым унитазом».
*- соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.