Трамп указал Зеленскому на отсутствие у Киева козырей для продолжения конфликта

У Киева не осталось козырей для продолжения конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя свой разговор с главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

Источник: Life.ru

«Прямо в Овальном офисе, не так давно, я сказал: “У вас нет козырей”, — сообщил республиканец журналистам в Белом доме.

А ранее хозяин Белого дома заявил, что Украину ожидает холодная зима. По словам Трампа, киевский режим будет вынужден согласиться с американским планом по прекращению конфликта, а сделку нужно было заключить уже давно. Президент США добавил, что в настоящее время ведутся различные переговоры о предложениях Соединённых Штатов, однако не уточнил, с кем именно.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

