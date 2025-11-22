Трамп указал Зеленскому на отсутствие у Киева козырей для продолжения конфликта

А ранее хозяин Белого дома заявил, что Украину ожидает холодная зима. По словам Трампа, киевский режим будет вынужден согласиться с американским планом по прекращению конфликта, а сделку нужно было заключить уже давно. Президент США добавил, что в настоящее время ведутся различные переговоры о предложениях Соединённых Штатов, однако не уточнил, с кем именно.