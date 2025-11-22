Каллас раскрыла две ловушки мирного плана США

По мнению Каллас, с помощью плана США Россия хочет помешать обсуждению «репарационного кредита» для Украины за счет ее активов, а также пытается предотвратить санкции против нефти.
«Мы должны очень твердо заявить нашим партнерам в Азии и Океании, что мы не попадемся в эти две ловушки», — заявила она по итогам форума Евросоюза, стран Азии и Океании.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют территории.
