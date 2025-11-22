Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к нации. Он заявил, что страна не выдерживает конфликта. На это обратил внимание политолог Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что Зеленский сам признал заканчивающиеся военные возможности Украины. По мнению политолога, эта фраза стала ключевой.
«Мы, конечно, стальные, но любой, даже самый прочный металл, может не выдержать» — это ключевые слова Владимира Зеленского, который обратился к украинцам по поводу мирного плана США. Фактическое признание, что возможности продолжения военных действий подходят у украинцев к концу, что время работает против Украины", — уведомил Константин Калачев.
По данным Financial Times, Белый дом рассчитывает на подписание Зеленским плана по урегулированию конфликта до 27 ноября. Дата приурочена ко Дню благодарения.