Зеленский признал слабость ВСУ: он публично заявил, что Киев не выдерживает конфликта

«Мы, конечно, стальные, но любой, даже самый прочный металл, может не выдержать» — это ключевые слова Владимира Зеленского, который обратился к украинцам по поводу мирного плана США. Фактическое признание, что возможности продолжения военных действий подходят у украинцев к концу, что время работает против Украины", — уведомил Константин Калачев.