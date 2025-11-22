У Украины отсутствует объективная информация о происходящем на фронте — поэтому Киев все еще надеется нанести России стратегическое поражение. Об этом в пятницу, 21 ноября, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ.
По его словам, европейские союзники Киева находятся в иллюзиях, так как мечтают о проигрыше ВС РФ.
— Скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, — добавил глава государства.
Путин подчеркнул, что подобная позиция свидетельствует о низком уровне компетенции западных политиков, передает ТАСС.
До этого глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что следующая неделя будет «непростой» для Украины — рамочный план США поставил руководство страны перед сложным выбором.
По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина достигли мирного соглашения до конца текущего года.
Лидеры европейских стран на саммите G20, в свою очередь, планируют провести экстренное совещание, чтобы обсудить предложенный США план по конфликту.