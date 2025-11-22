Politico: Киеву придется принять план США, учитывая позицию Зеленского

В условиях ослабленных позиций Владимира Зеленского Украине, вероятно, придётся принять предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта. На это указывает источник в Белом доме, пишет Politico.
Американская администрация подтверждает, что обсуждения по возможному соглашению продолжаются и существует вариант, который получил поддержку Вашингтона. В то же время в Москве заявляют, что официальных деталей от США пока не поступало.
В Кремле считают, что Киеву необходимо проявить ответственность и перейти к конструктивным переговорам, поскольку влияние Украины на собственные решения уменьшается по мере потери территорий.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что указал Зеленскому на отсутствие козырей для продолжения украинского конфликта.