Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп напомнил об отсутствии «козырей» у Киева

Трамп заявил, что у Киева нет никаких козырей в конфликте с Москвой.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп напомнил, что у Киева нет никаких «козырей» в конфликте с Москвой. Он уточнил, что бывшему комику Владимиру Зеленскому придется «на что-то согласиться», чтобы урегулировать ситуацию. Так хозяин Белого дома высказался в ходе общения с журналистами.

Он также отметил, что отношения Москвы и Киева могли не перерасти в конфликт. По его словам, сделку можно было заключить на начальных этапах, если бы был «подходящий» лидер.

«Вы, может быть, помните, что не слишком давно в Овальном кабинете я сказал: “У вас нет козырей”… Ему следовало пойти на сделку год назад, два года назад», — заявил Дональд Трамп, говоря о решениях Зеленского.

Вашингтон ожидает ответ Киева по мирному плану США до Дня благодарения, 27 ноября. Белый дом хочет осуществить сделку до конца 2025 года, пишет The Financial Times.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше