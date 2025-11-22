Трамп напомнил об отсутствии «козырей» у Киева

Президент США Дональд Трамп напомнил, что у Киева нет никаких «козырей» в конфликте с Москвой. Он уточнил, что бывшему комику Владимиру Зеленскому придется «на что-то согласиться», чтобы урегулировать ситуацию. Так хозяин Белого дома высказался в ходе общения с журналистами.
Он также отметил, что отношения Москвы и Киева могли не перерасти в конфликт. По его словам, сделку можно было заключить на начальных этапах, если бы был «подходящий» лидер.
«Вы, может быть, помните, что не слишком давно в Овальном кабинете я сказал: “У вас нет козырей”… Ему следовало пойти на сделку год назад, два года назад», — заявил Дональд Трамп, говоря о решениях Зеленского.
Вашингтон ожидает ответ Киева по мирному плану США до Дня благодарения, 27 ноября. Белый дом хочет осуществить сделку до конца 2025 года, пишет The Financial Times.