Песков рассказал, планируется ли разговор Путина и Трампа о плане США по Украине

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о готовности к предметному обсуждению предлагаемого США плана украинского урегулирования из 28 пунктов. Глава государства при этом не уточнял, на каком уровне планируются контакты по этому вопросу и есть ли необходимость его личной беседы с американским лидером.