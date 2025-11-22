Песков рассказал, планируется ли разговор Путина и Трампа о плане США по Украине

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о готовности к предметному обсуждению предлагаемого США плана украинского урегулирования из 28 пунктов. Глава государства при этом не уточнял, на каком уровне планируются контакты по этому вопросу и есть ли необходимость его личной беседы с американским лидером.
«Это все предстоит определить», — отметил Песков.
