По данным агентства, в пятницу состоялся телефонный разговор канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. По его итогам стороны договорились, что Вооружённые силы Украины должны сохранить обороноспособность, а нынешняя линия фронта должна быть отправной точкой для любых мирных переговоров.