Песков сделал заявление о контактах РФ и США по американскому мирному плану

Песков: уровень контактов России и США по мирному плану предстоит определить.

Источник: Комсомольская правда

Россия получила американский мирный план по украинскому конфликту. Сейчас Москве предстоит определить уровень контактов РФ и США по этому вопросу. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что важно также понять важность разговора американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина. Пока этот вопрос не решен. Ведутся обсуждения.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что встречу президентов можно организовать в сжатые сроки.

