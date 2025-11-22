Мерц и Трамп обсудили по телефону план по урегулированию конфликта на Украине

«Это был доверительный и конструктивный телефонный разговор», — заявил спикер. Он подчеркнул, что во время разговора стороны согласовали дальнейшие меры на уровне советников.
Отмечается, что Мерц и Трамп обсуждали план по прекращению боевых действий на протяжении четверти часа.
Этот разговор, как и сам план Трампа, вероятнее всего, станут темой для обсуждения на предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Южной Африке.
Также накануне стало известно о телефонном разговоре, который состоялся между канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной темой обсуждения стала последняя мирная инициатива, предложенная Соединёнными Штатами.
