Мерц и Трамп обсудили по телефону план по урегулированию конфликта на Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц первым из европейских лидеров созвонился с американским лидером Дональдом Трампом и обсудил новый план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Такой информацией делится издание Bild, ссылаясь на официального представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.

Источник: Life.ru

«Это был доверительный и конструктивный телефонный разговор», — заявил спикер. Он подчеркнул, что во время разговора стороны согласовали дальнейшие меры на уровне советников.

Отмечается, что Мерц и Трамп обсуждали план по прекращению боевых действий на протяжении четверти часа.

Этот разговор, как и сам план Трампа, вероятнее всего, станут темой для обсуждения на предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Южной Африке.

Также накануне стало известно о телефонном разговоре, который состоялся между канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной темой обсуждения стала последняя мирная инициатива, предложенная Соединёнными Штатами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

