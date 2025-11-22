Дмитриев: план Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь жизней

Руководитель РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что инициатива президента США Дональда Трампа направлена на то, чтобы предотвратить дальнейшие территориальные потери Украины и уменьшить число жертв.
По его мнению, суть предложений США нередко искажается из-за информационного давления сторонников продолжения конфликта.
Дмитриев отметил, что критика в адрес плана исходит от тех, кто заинтересован в затягивании военных действий и получает от этого собственные выгоды. Он призвал внимательно оценивать мотивацию таких оппонентов и не поддаваться на созданные ими иллюзии.
По его словам, сторонники эскалации рассчитывают на личные преимущества, в то время как мирная инициатива, предлагаемая Вашингтоном, могла бы снизить масштаб разрушений и потерь для Украины.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что указал Зеленскому на отсутствие козырей для продолжения украинского конфликта.