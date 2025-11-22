Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: план Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь жизней

Критика в адрес плана исходит от тех, кто заинтересован в затягивании военных действий.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что инициатива президента США Дональда Трампа направлена на то, чтобы предотвратить дальнейшие территориальные потери Украины и уменьшить число жертв.

По его мнению, суть предложений США нередко искажается из-за информационного давления сторонников продолжения конфликта.

Дмитриев отметил, что критика в адрес плана исходит от тех, кто заинтересован в затягивании военных действий и получает от этого собственные выгоды. Он призвал внимательно оценивать мотивацию таких оппонентов и не поддаваться на созданные ими иллюзии.

По его словам, сторонники эскалации рассчитывают на личные преимущества, в то время как мирная инициатива, предлагаемая Вашингтоном, могла бы снизить масштаб разрушений и потерь для Украины.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что указал Зеленскому на отсутствие козырей для продолжения украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше