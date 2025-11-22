Ричмонд
Трамп признался, что хотел бы однажды стать мэром Нью-Йорка

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл встречу в Белом доме с новым мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани. В ходе беседы республиканец заявил, что хотел бы однажды стать мэром Нью-Йорка.

Источник: Life.ru

«Знаете, я всегда говорил, что одна из должностей, которую я когда-нибудь хотел бы занять, — это мэр Нью-Йорка», — сказал хозяин Белого дома.

Американский лидер позитивно оценил нового мэра Нью-Йорка. По его словам, Мамдани не хочет процветания преступности в городе и нацелен на уменьшение стоимости жилья.

Ранее израильский министр по вопросам диаспоры Амихай Шикли призвал еврейских жителей Нью-Йорка рассмотреть возможность покинуть мегаполис. Соответствующее заявление политик разместил на своей странице после избрания мэром города демократа Зохрана Мамдани, исповедующего ислам. Израильский министр убеждён, что новый градоначальник поддерживает радикальное движение ХАМАС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

