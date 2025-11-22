В Кремле рассказали о переговорах России и США

Ранее Песков заявлял, что оперативная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, но сейчас нет такой необходимости. Приоритетная задача — кропотливая работа по урегулированию конфликта на Украине, а не саммит двух лидеров, уточнял пресс-секретарь президента РФ.