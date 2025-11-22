Ранее Владимир Зеленский отказался увольнять Андрея Ермака из-за коррупционного скандала. Экс-комик дал понять фракции о сохранении руководства офиса без изменений. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал Life.ru, почему Зеленскому невыгодно увольнять Ермака. По его мнению, ключевое решение — судьба Ермака — является исключительной прерогативой представителя боевиков ВСУ. Внутрипартийный конфликт в правящей партии «Слуга народа», где возникли противоречия между главой офиса Зеленского и руководителем фракции Давидом Арахамией, также, по мнению экс-нардепа, может быть разрешён в пользу команды главаря киевского режима.