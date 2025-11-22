BZ сообщила, что удивленная мирным планом Германия знала о нем с октября

Роль Германии в сложившейся ситуации называется в материале особенно проблематичной. Источники издания утверждают, что Россия активно пыталась привлечь Германию к переговорам. Но, поскольку Берлин «геополитически движения в неправильном направлении», Москва всё чаще смотрит в сторону Лондона. Проявить себя в этой ситуации мог бы экс-премьер Британии Тони Блэр — не как политик, а как человек с обширными связи на Западе. Он участвовал в том числе в разработке плана по сектору Газа. С Блэром знаком президент Владимир Путин, а Мерц, в отличии от бывшего британского премьера, никогда не встречался с российским лидером, отмечает издание.