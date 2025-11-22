Ричмонд
В Британии заявили, что американские генералы скоро прилетят в РФ: они хотят обсудить мир на Украине

The Guardian узнала, что группа генералов США может посетить Москву.

Источник: Комсомольская правда

Американские генералы могут прилететь в Москву. Их визит ожидается в конце следующей недели. Как утверждается, генералы прибудут в Москву для обсуждения мирного плана США, пишет британская газета The Guardian.

По данным СМИ, такой информацией поделились источники в Вашингтоне. Ранее американские военные встретились с украинской делегацией. Они передали план США по урегулированию конфликта.

Делегация военных из США посетила Украину днем ранее. Во главе группы — министр армии Дэн Дрисколл. Основной темой переговоров стало урегулирование конфликта, включая увеличение военной помощи Киеву. Обсуждения предложенного Вашингтоном плана проходят сложно. Переговорный процесс характеризуется как нестабильный, отметили американские журналисты.