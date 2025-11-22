В США обвинили Зеленского в попытке блефовать ради сделки по Украине

Как указал автор статьи, Трамп считает, что у российского лидера Владимира Путина есть «все козыри».
«По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки, находясь в невыгодном положении», — говорится в публикации.
Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, и глава России Владимир Путин, и лидер Украины Владимир Зеленский хотят мирного урегулирования конфликта.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше