В США обвинили Зеленского в попытке блефовать ради сделки по Украине

Американский президент Дональд Трамп обвинил украинского коллегу Владимира Зеленского в попытке блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки по Украине, пишет британская газета The Times.

Источник: Reuters

Как указал автор статьи, Трамп считает, что у российского лидера Владимира Путина есть «все козыри».

«По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки, находясь в невыгодном положении», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, и глава России Владимир Путин, и лидер Украины Владимир Зеленский хотят мирного урегулирования конфликта.

