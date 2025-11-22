Группа американских генералов может посетить Москву на следующей неделе

Сам Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что Украина должна либо согласиться на предложенный США план урегулирования, либо готовиться к затягиванию конфликта. На вопрос о реакции Киева президент США ответил, что главарю киевского режима «придётся полюбить» мирный план. Иначе, по его словам, Украине придётся продолжать боевые действия.