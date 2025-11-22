Politico: жена Зеленского отговаривает мужа от политической деятельности

В окружении Владимира Зеленского усилились разговоры о его возможном отказе от участия в будущих выборах. По данным издания Politico, ряд людей, работающих рядом с ним, считают, что текущая политическая ситуация и его ослабленные позиции могут привести к тому, что он не станет претендовать на новый президентский срок, когда проведение голосования станет возможным.