Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: жена Зеленского отговаривает мужа от политической деятельности

Уровень поддержки Зеленского снизился примерно до четверти электората.

Источник: Аргументы и факты

В окружении Владимира Зеленского усилились разговоры о его возможном отказе от участия в будущих выборах. По данным издания Politico, ряд людей, работающих рядом с ним, считают, что текущая политическая ситуация и его ослабленные позиции могут привести к тому, что он не станет претендовать на новый президентский срок, когда проведение голосования станет возможным.

Отмечается, что на это влияет и внутренняя позиция его семьи: по информации источников, супруга украинского политика давно выражает сомнения относительно необходимости его дальнейшего участия в политической борьбе. В сочетании с затяжными коррупционными скандалами это усиливает дискуссии о будущих шагах президента.

По оценкам Politico, уровень поддержки Зеленского снизился примерно до четверти электората, что значительно ограничивает его политические возможности и делает его фигурой с ослабленным влиянием в украинской власти.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Зеленскому следует одобрить план по урегулированию на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше