Politico: жена Зеленского отговаривает мужа от политической деятельности

В окружении Владимира Зеленского усилились разговоры о его возможном отказе от участия в будущих выборах. По данным издания Politico, ряд людей, работающих рядом с ним, считают, что текущая политическая ситуация и его ослабленные позиции могут привести к тому, что он не станет претендовать на новый президентский срок, когда проведение голосования станет возможным.
Отмечается, что на это влияет и внутренняя позиция его семьи: по информации источников, супруга украинского политика давно выражает сомнения относительно необходимости его дальнейшего участия в политической борьбе. В сочетании с затяжными коррупционными скандалами это усиливает дискуссии о будущих шагах президента.
По оценкам Politico, уровень поддержки Зеленского снизился примерно до четверти электората, что значительно ограничивает его политические возможности и делает его фигурой с ослабленным влиянием в украинской власти.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Зеленскому следует одобрить план по урегулированию на Украине.