Путин: Россия готова к мирным переговорам по Украине

Москва полностью готова к мирным переговорам, а также решению проблем по Украине мирным путем. Об этом в пятницу, 21 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

Несмотря на это, динамика специальной военной операции (СВО) позволит стране достигнуть поставленных целей и вооруженным путем.

— Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана, — считает политик.

Кроме того, Москва может проявить некоторую гибкость. Эта тема уже обсуждалась в ходе саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства также считает, что у Киева отсутствует объективная информация о происходящем на фронте — поэтому Украина все еще надеется нанести России стратегическое поражение.

Лидеры европейских стран на саммите G20, в свою очередь, планируют провести экстренное совещание, чтобы обсудить предложенный США план по конфликту.

По данным Politico, европейские и украинские чиновники были ошеломлены, когда узнали о появлении нового плана США по урегулированию конфликта.

