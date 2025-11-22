Ричмонд
Разведка Украины считает, что затягивание конфликта не поможет Киеву

Источник в украинской разведке, на которого ссылается Economist, предупреждает: чем дольше длится конфликт, тем слабее становятся переговорные позиции Украины.

Источник: Life.ru

«Прямо сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? К тому моменту предполагаемая сделка не станет лучше», — отмечается в статье.

В Белом доме подтвердили наличие одобренного президентом США Дональдом Трампом плана по Украине, отметив продолжение переговоров. В Кремле сообщили, что официально этот план пока не получали.

Ранее Life.ru писал, что группа американских генералов может посетить Москву на следующей неделе. 20 ноября американская делегация во главе с главой Министерства Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом посетила украинскую столицу, где провела встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе мероприятия представители Соединённых Штатов передали украинской стороне план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта. 21 ноября президент России Владимир Путин на совещании в Совете безопасности РФ сообщил, что Москва готова к переговорам по завершению боевых действий, а мирный план Трампа может послужить основой для урегулирования.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

