План США испортит идею Евросоюза с кредитом для Украины на деньги от активов РФ: что говорят

Американский мирный план по Украине повлияет на инициативу Евросоюза по выделению Киеву «репарационного кредита» за счет российских активов. Идея оказалась под вопросом. Один из пунктов плана США предусматривает иное использование активов РФ, пишет Financial Times.
Так, план предполагает, что замороженные средства РФ на сумму 100 миллиардов долларов будут инвестированы в Украину. Еще 50% от прибыли получат США. Кроме того, в Украину предлагается вложить и европейские средства.
По мнению авторов, Вашингтон «будет получать прибыль за счет Европы и Украины». Это тревожит европейских лидеров, отмечается в материале.
Помимо прочего, американский мирный план затрагивает территориальные вопросы. Например, Украина будет вынуждена отказаться от ЛДНР. Помимо прочего, в Конституции страны будет необходимо закрепить внеблокового статус и отказ от НАТО.